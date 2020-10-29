السعودية اليوم / الكويت تسجل 760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الكويت 760 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 104 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8424 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 552 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 115475 حالة.

// انتهى //

16:28ت م

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الكويت 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت الكويت 760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 124666 في حين سجلت أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 767 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 104 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8424 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 552 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 115475 حالة.// انتهى //16:28ت م0126

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