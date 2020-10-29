السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تقيم لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبيها



جدة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أقامت وزارة الحج والعمرة اليوم، لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبي الوزارة بهدف رفع مستوى المهنية لدى الموظفين ومعرفة الأنظمة المرتبطة كافة بوزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع الحضور على أهم الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني للعمرة أبرزها تأهيل المشغلين في قطاع العمرة وأنظمة إصدار التأشيرات ونظام الاستعداد المسبق وأنظمة الرقابة الإلكترونية، إضافة إلى نظام معاملات وطلبات شركات العمرة.

وقدم مدير مشروع العمرة بوزارة الحج والعمرة أحمد الجعيد، شرحًا تفصيليًّا عن أبرز النقاط التي يجب على الموظف الاطلاع عليها بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والجهات العاملة مع الوزارة.

وبين الجعيد، أن المسار الإلكتروني للعمرة أخذ بالحسبان حفظ وسلامة المعتمرين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية والمحافظة على التباعد المكاني والالتزام بتعليمات قائد الفوج لمنع تفشي

وقدم الجعيد نبذة عن مشروع الحجز المركزي الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية على مدار رحلة ضيف الرحمن منذ لحظة رغبته بأداء النسك حتى عودته سالمًا إلى وطنه.

وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير محرك الحجز المركزي للحج والعمرة بشكل مستمر لتمكين جميع مزودي الخدمة من إدارة مخزون الخدمات وإدارة عقودهم مع الكيانات الخدمية الأخرى، وتقديم عروضهم عبر منصات السفر العالمية والمحلية.

// انتهى //

16:25ت م

0124



جدة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأقامت وزارة الحج والعمرة اليوم، لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبي الوزارة بهدف رفع مستوى المهنية لدى الموظفين ومعرفة الأنظمة المرتبطة كافة بوزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.واطلع الحضور على أهم الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني للعمرة أبرزها تأهيل المشغلين في قطاع العمرة وأنظمة إصدار التأشيرات ونظام الاستعداد المسبق وأنظمة الرقابة الإلكترونية، إضافة إلى نظام معاملات وطلبات شركات العمرة.وقدم مدير مشروع العمرة بوزارة الحج والعمرة أحمد الجعيد، شرحًا تفصيليًّا عن أبرز النقاط التي يجب على الموظف الاطلاع عليها بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والجهات العاملة مع الوزارة.وبين الجعيد، أن المسار الإلكتروني للعمرة أخذ بالحسبان حفظ وسلامة المعتمرين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية والمحافظة على التباعد المكاني والالتزام بتعليمات قائد الفوج لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد (19)، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية لضمان توفير الأجواء الروحانية والأماكن لضيوف الرحمن.وقدم الجعيد نبذة عن مشروع الحجز المركزي الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية على مدار رحلة ضيف الرحمن منذ لحظة رغبته بأداء النسك حتى عودته سالمًا إلى وطنه.وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير محرك الحجز المركزي للحج والعمرة بشكل مستمر لتمكين جميع مزودي الخدمة من إدارة مخزون الخدمات وإدارة عقودهم مع الكيانات الخدمية الأخرى، وتقديم عروضهم عبر منصات السفر العالمية والمحلية.// انتهى //16:25ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تقيم لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.