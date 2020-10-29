السعودية اليوم / أمين الشرقية يتفقد مشروع مركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام



الدمام 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، مشروع الملك عبد الله الحضاري في الواجهة البحرية بالدمام، يرافقه المستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني, والمشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بالوزارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

واطلع معاليه على سير خطة تنفيذ المشروع، الذي يخدم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الخدمي، ويحاكي الثقافات المحلية والاقليمية، والدولية، في نسيج متكامل بحيث يكون رمزًا ومعلمًا سياحيًا يحمل الهوية التعريفية للمركز.

وقدم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، شرحًا موجزًا لمكونات المشروع، الذي يقام على مساحة 250 ألف متر مربع والمزمع افتتاحه منتصف 2021، ويضم صالات متعددة الأغراض، ومتاحف وناديًا علميًّا وثقافيًّا ومكتبة عامة ومسرحًا مفتوحًا ومناطق تسوّق ومسرحًا مغطّى وصالات صغيرة وكبيرة، فيما تتسع القاعة الرئيسية لـ300 شخص وتبلغ مساحتها 6000 متر مربع، تستخدم لأغراض المعارض والمهرجانات والاحتفالات، إضافة إلى قاعتين فرعيتين مساحة كل قاعة 2000 متر مربع، وتتسع كل قاعة لـ1400 شخص، فيما تبلغ مساحة المسرح المغطى 4000 متر مربع ويسع لـ1200 شخص، في حين تعمل الأمانة حاليا على استقطاب عدة شركات عالمية ومحلية ودور خبرة للقيام بالدراسات الاستثمارية والإدارية للمركز، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع تقريبا 65%.

وأوضح المهندس الملا، أن المباني الاستثمارية بالمركز تتضمن فنادق ومجمعًا تجاريًا وناديًا رياضيًا وبحريًا ومكتبة ومتحفًا، ستبرز بالشكل الجمالي الأمثل، ويُشرك القطاع الخاص في استثمارها لتكون منطقة جذب للمواطنين والمقيمين مما يعزز تنشيط السياحة الداخلية والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

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16:15ت م

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