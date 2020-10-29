السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة "الأصول الافتراضية ومخاطر استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب"



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية العاشرة بعنوان "الأصول الافتراضية ومخاطر استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الحديثة الصادرة بشأنها" .

وشارك في الندوة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة المستشار بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل بن حمد القليش، والعميد الركن موسى عمر أحمد سعيد ممثل جمهورية السودان في التحالف الإسلامي, والدكتور سني ذو الهدى من جمهورية إندونيسيا، وأدار الندوة مدير إدارة محاربة تمويل الإرهاب في مركز التحالف عبدالله بن عبدالرحمن المديفر، بحضور الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول العميد سعيد، ماهيّة الأصول الافتراضية ومخاطرها وخصائصها ومواقف بعض المنظمات الدوليّة تجاهها.

كما أشار الدكتور ذو الهدى, لمخاطر استغلال الأصول الافتراضية في عمليات تمويل الإرهاب، فيما تحدث القليش عن المعايير المعنيّة بمجموعة العمل المالي في شأن الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات فيها وما يترتب على ذلك من توصيات.

وفي ختام الندوة أكدّ اللواء المغيدي الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية الماليّة في محاربة استغلال وتمويل الإرهاب من قبل الجماعات المتطرفة من خلال متابعة واستقصاء هذه المنظمات والعمل على كشفها.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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16:10ت م

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