السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة أكاديمية "زادك"



الدمام 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

التقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم رئيس مجلس إدارة أكاديمية "زادك" رانيه معلا .

ونوه الدكتور الشلعان بعقد شراكات مجتمعية مع جميع القطاعات والجمعيات والأندية التي لها الأثر الإيجابي في تنمية عقول الطلاب والطالبات وإكسابهم جملة من المهارات والفنون التي تنمي شخصياتهم وترفع من سقف قدراتهم.

فيما أكدت رانيه معلا، حرص الأكاديمية على مد جسور التعاون والشراكات مع قطاع التعليم بوصفه حجر الزاوية في التنمية المستدامة، ولكون الشريحة الأوسع التي تستهدفها مناشط الأكاديمية هم فئة الشباب .

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16:02ت م

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