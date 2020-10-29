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السعودية تعلن استعدادها استقبال المعتمرين من الخارج 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعلن استعدادها استقبال المعتمرين من الخارج  والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلنت السعودية أنها ستسمح بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتبارا من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول. 

 

 

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وبحسب الأخيار العاجلة، فإن عودة العمرة تكون على أن ترفع عدد المعتمرين تدريجيا خلال مراحل. 

 

ويأتي هذا  بعد توقف دام ٧ أشهر بسبب وباء

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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