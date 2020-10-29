شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن استعدادها استقبال المعتمرين من الخارج والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 أعلنت السعودية أنها ستسمح بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتبارا من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول. Advertisements وبحسب الأخيار العاجلة، فإن عودة العمرة تكون على أن ترفع عدد المعتمرين تدريجيا خلال مراحل. ويأتي هذا بعد توقف دام ٧ أشهر بسبب وباء كورونا.

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