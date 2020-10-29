شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 18 ألف حقيبة شتوية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 18,088حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وكنزات، وسترات أولاد وبنات، وشالات رجالية ونسوية، وجوارب، تستهدف 90,440 فرداً من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في الأردن من موجة البرد القارس مع قرب فصل الشتاء.
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