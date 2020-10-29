شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جسر تقاطع عبدالله عريف بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق، ترحيل خطوط الخدمات المتعارضة كافة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخِدْمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقَّاط أن الجسر المُنفَّذ على التقاطع يبلغ طولة ٧٥٠ متراً، وبعرض ١٧ متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، مشيراً إلى أن الجسر يمتد من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.

وأكَّد المهندس زهير سقاط أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي سوف يسهم في تحرير الحركة المرورية وانسيابية حركة السير على محور طريق جدة القديم المُتجه إلى المسجد الحرام، وإلغاء التقاطعات عليه تيسيراً لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام.