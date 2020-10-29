شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحوثي الإرهابية في مرمى الإدانات العربية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

- مجلس التعاون: أمن دول الخليج واستقرارها كل لا يتجزأ

- "التعاون الاسلامي" : جرائم إرهابية وندين من يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

- الكويت : ن دين التهديد الحوثي السافر لأمن المملكة ونطالب بتحرك دولي

- الإمارات : مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

- الأردن : نرفض هذه الهجمات الإرهابية "الجبانة" المتكررة

واجهت الانتهاكات الحوثية المسافرة والمستمر لأمن المدنيين في المملكة بالاصرار على اطلاق المسيرات المفخخة والصواريخ البالستية الايرانية ردود فعل غاضية ومستنكرة من المنظمات العربية والدولية والدول العربية.

كل لا يتجزأ

من جانبه أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، عبر إطلاق طائرات مسيرة و مفخخة.

وشدّد على أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتشكّل تهديداً لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

حالة يأس

فيما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن ميليشيا الحوثي تصر على مواصلة جرائمها الإرهابية، بإطلاق طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة مستهدفةً المدنيين الأبرياء الآمنين.

وقال في تصريح اليوم : "إن المنظمة تؤيد ما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أعلنت اليوم عن تدمير واعتراض ست طائرات حوثية (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة وإن ذلك "يعكس حالة اليأس".

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً إدانة المنظمة لكل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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تحرك دولي

أدانت دولة الكويت اليوم واستنكرت بشدة استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار المملكة ، واستهدافها بعدد من الطائرات المسيرة .

وعدّ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل، مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها .

وأكد المصدر في ختام تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

صف واحد

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

هجمات جبانة

أما الأردن فقد ادانت استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايزً استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، مؤكدا وقوف الأردن الدائم إلى جانب المملكة في وجه كل من يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد السفير الفايز أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، منوها بقدرات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحه بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.