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شكرا لقرائتكم بيان من السفارة الفرنسية بالرياض حول حالة حارس القنصلية المطعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بيان من السفارة الفرنسية بالرياض حول حالة حارس القنصلية المطعون
جددت ثقتها في قدرة المملكة على حماية المنشآت الدبلوماسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت السفارة الفرنسية في الرياض تفاصيل طعن حارس أمن بالسكين على يد أحد الأشخاص مشيرة إلى أن الحارس يتبع شركة أمن خاصة.
وقالت السفارة في بيان لها إن قوى الأمن السعودية قامت على الفور بتوقيف الجاني، فيما نقل حارس الأمن إلى المستشفى، حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.
وأعربت سفارة فرنسا لدى المملكة عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث، وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة، مؤكدةً دعمها التام للضحية.
وكانت شرطة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة، مشيرةً إلى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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