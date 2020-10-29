فيديو.. الصداوي ملتقى الصقارين وخط عبور الطيور

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تكتظ مدينة الصداوي بالصقارين الذين يفدون إليها من جميع مناطق المملكة ودول الخليج مع بداية شهر سبتمبر من كل عام والمعروف ببداية موسم صيد الصقور المهاجرة.

وتشتهر صحراء الدبدبة الواقعة خلف مدينة الصداوي بانتشار ملحوظ لخيام الصيادين الذين يتواجدون هناك منذ بداية الموسم، رغبة منهم في صيد الصقور النادرة التي تعبر من خلال هذا المكان الذي يعتبر انطلاقة للقناصين.

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وتمنى بعض الصقارين الذي التقت بهم “متابعات الخليج 365” وجود سكن لهم وذلك بتخصيص موقع لسكنهم من استراحات أو غيرها خصوصاً أنهم يترددون كل عام ويتواجدون لمدة 3 أشهر طيلة أيام موسم الصيد.

وتتواجد في مركز الصداوي الذي يبعد عن محافظة حفر الباطن 80 كلم ويتبع إدارياً لها عدة قطاعات حكومية كمدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنين ومركز إمارة وبلدية مستقلة يقع تحت إشرافها مركز مناخ ومركز الحيرة ومركز المتياهة ومركز الطليعة ومركز أم كداد ، بالإضافة إلى مركز صحي ومركز للشرطة والدفاع المدني .

وتشتهر الصداوي بأنها أفضل المناطق في فصل الربيع وتعتبر وجهة لمحبي البر والنزهات والرحلات البرية حيث يتوافد عليها الكثير للاستمتاع بأجوائها الربيعية، كما تشتهر تقع بالقرب منها فيضة “نقرة الصيد” التي تعتبر من أفضل مناطق الصيد وهي الفيضة الوحيدة التي لا تزال موجودة في صحراء الدبدبة ، بعد اهتمام مباشر من رئيس المركز مطلق بن حاكم الجبعاء.





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