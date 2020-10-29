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الصحة تنفي علاقة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمرض التوحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الصحة ما تردد حول وجود علاقة بين الإنفلونزا الموسمية وإصابة الأطفال بمرض التوحيد مؤكدة أن هذا الكلام لم يتم ذكره في أي مرجع علمي.
أعراض الإنفلونزا
وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعاد في وقت سابق التأكيد على أن أعراض الإنفلونزا تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد، داعيًا من يشعر بأي من هذه الأعراض إلى المسارعة في زيارة مراكز الفحص للتأكد من الحالة وعدم الإهمال مهما كانت الظروف.
لقاح الإنفلونزا الموسمية
وقال متحدث الصحة : نستطيع الوقاية من الإنفلونزا الموسمية بإذن الله، فاللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.
وأضاف أنه بإمكان الجميع الحصول على تطعيمات الإنفلونزا دون الحصول على موعد.
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