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بدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل اليوم (الخميس) جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
وبينت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أن الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة انطلقت لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة أربع ساعات، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" بعيداً عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد.
ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 03:47 PM
تجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لـ"يونيفيل"
بدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل اليوم (الخميس) جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
وبينت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أن الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة انطلقت لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة أربع ساعات، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" بعيداً عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد.
ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.
، لليوم الثاني على التوالي.. لبنان وإسرائيل يناقشان المعايير التقنية لترسيم الحدود ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.