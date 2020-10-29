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رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قيام المركز بعقد مؤتمر دولي في مجال الوثائق والأرشيف.
وأكد الدكتور "السماوي" أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في سياق الاهتمام الدائم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع الأرشيف والوثائق وتعزيز دوره والذي تجلى في الدعم اللامحدود للمركز، مما انعكس إيجاباً على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية وتطويرها وتمكينها من أداء مهامها في المحافظة على الوثائق الحكومية وتنظيمها وتكريس دورها المهم في المنظومة الحكومية بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 03:43 PM
أكد أنه سيسهم في تكريس دوره المهم بالمنظومة الحكومية وتعزيز الهوية الوطنية
رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قيام المركز بعقد مؤتمر دولي في مجال الوثائق والأرشيف.
وأكد الدكتور "السماوي" أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في سياق الاهتمام الدائم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع الأرشيف والوثائق وتعزيز دوره والذي تجلى في الدعم اللامحدود للمركز، مما انعكس إيجاباً على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية وتطويرها وتمكينها من أداء مهامها في المحافظة على الوثائق الحكومية وتنظيمها وتكريس دورها المهم في المنظومة الحكومية بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية.
، "السماري" يشكر القيادة على الموافقة بعقد مؤتمر دولي للوثائق والأرشيف ،
المصدر : الخليج 365
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