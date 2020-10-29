وزارة الحج والعمرة تنفي «شائعة نوفمبر».. وتوضِّح الطاقة الاستيعابية للمعتمرين

المرحلة الثالثة تبدأ الأحد المقبل
أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين، وفقًا لحساب «خدمات المستفيدين» التابع للوزارة؛ ردًا على أحد المستفيدين.
ونفى حساب «خدمات المستفيدين» التابع للوزارة، عبر «تويتر»، ما تردد عن فتح أسبوع واحد فقط في شهر نوفمبر المقبل للمعتمرين.
يُذكر أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيتم السماح بدخول المعتمرين من خارج المملكة ضمن المرحلة الثالثة من عودة العمرة.
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