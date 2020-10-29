وزارة الحرس الوطني: بدء الحملة السنوية لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

إدارة الطب الوقائي تشرف على عملية التطعيم
بدأت وزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة الطب الوقائي، حملتها السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها على «تويتر»، أنه تحت شعار «حارب الإنفلونزا»، بدأت إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى، حملتها السنوية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية لعام ١٤٤٢هـ بمجمع وزارة الحرس الوطني.
وكانت وزارة الصحة أكدت- في وقت سابق- أنه لا يوجد مانع من أخذ مرضى الضغط والسكري للقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر احتياجًا لأخذ اللقاح.
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