أكاديمي: تأثيرات إيجابية للتطوع على صحة ونفسية المتطوعين

وركزت المحاضرة على مفهوم التطوع والأثر على الصحة من خلال الارقام والدراسات إضافة للتطوع والطاقة وأثر الفراغ إضافة إثر التطوع على الصحة النفسية، وبين الدكتور محمود الاثر الايجابي للتطوع على صحة المتطوعين والمتطوعات مما كان له الانطباع الايجابي لديهم وكان هنالك تفاعل مميز من الحاضرين.
وفي نهاية المحاضرة كرم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض أحمد الخريصي الدكتور محمود عبدالرحمن، مؤكداً أن مثل هذه المحاضرات تندرج من الأعمال التطوعية ، شاكرا للدكتور محمود جهوده في الاعداد والقاء هذه المحاضرة النوعية استفاد منها من حضرها بما فيهم منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض.
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