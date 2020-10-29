السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏يستقبل مدير ‏الدفاع المدني بحائل ‏ ‏



حائل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله ‏بن عثمان الركيان.‏

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى, و‏استعراض أبرز منجزات الدفاع المدني ‏بالمنطقة خلال العام ‏المالي 2019م. ‏

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو وزير الداخلية بكل ما يعود ‏على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال ‏الدفاع المدني. ‏

‏// انتهى // ‏

14:52ت م

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