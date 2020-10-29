السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

نقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير عدة تحذر من إحتمال فرض حالة إغلاق تام ثانية في أنحاء إنجلترا من أجل قطع سلسلة الإرتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كرونا المستجد.

وتناولت على صعيد متصل دعوات رجال أعمال ونواب وعدد من الخبراء للحكومة البريطانية بعدم الإنصياع للضغوض المطالبة بفرض حظر شامل، خوفاً من أن تؤدي الخطوة إلى حالة ركود إقتصادي تام، لا سيما وأن العديد من الأعمال الصغيرة باتت على وشك الإفلاس بسبب طول أمد الأزمة.

وفي الشأن الدولي، نشرت الصحف تحذير الرئيس الفرنسي من أن المرض بات يهدد جميع الدول الأوروبية، معلنا عن فرض خظر تجوال تام في بلاده لمدة شهر كامل.

كما أعلنت السلطات الألمانية إجراءات أقل شدة من نظيرتها الفرنسية في سبيل الحد من إنتشار المرض، فيما يتوقع أن تمضي دول أوروبية أخرى في ذات المسار.

وحذّرت صحف اليوم في شأن منفصل من أن صورا لأقمار إصطناعية أظهرت مؤخراً أنشطة بناء في مفاعل ناتازان النووي بإيران، ناقلة تصريحات وكالة الطاقة النووية الدولية بأن النشاطات ربما تتعلق بإنتاج اليورانيوم علي التخصيب.

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