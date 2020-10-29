

بغداد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

ضبطت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية اليوم، أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، بعملية أمنية في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي : أن الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميره الصغرى، ووادي طريطيرة، ووادي أبوشحمة بمحافظة كركوك، تكللت بضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية احتوت على موادَّ لوجستيةٍ، فضلاً عن 40 عبوة وأحزمة ناسفة .

// انتهى //

13:53ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة العراقية تضبط أربعة أوكار تابعة لداعش الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.