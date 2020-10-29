السعودية اليوم / صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير



أبهـا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير, صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من عام 1442 بمبلغ 6477171 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3367866 ريالا للطلاب ، و3109305 ريالات للطالبات .

وأتمّت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

// انتهى //

13:43ت م

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