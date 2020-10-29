السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتفقد مشروع طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر



ضرية 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, المشاريع والأعمال المنجزة لاستكمال تنفيذ مشروع طريق "القصيم - مكة المكرمة" المباشر, من تقاطعه مع طريق "الرياض - المدينة المنورة" السريع, حتى تقاطعه مع طريق الشبيكية.

وبدأ جولته التفقدية بالاطلاع على المخططات التنفيذية، وتبدأ من تقاطع "طريق القصيم - مكة المكرمة" المباشر مع "طريق الرياض - المدينة المنورة" السريع وحتى تقاطع الطريق مع "طريق الرس - النبهانية"، ويبلغ طول هذه المرحلة 25 كلم، تشمل تنفيذ تقاطع علوي لربطه مع طريق "الرياض - المدينة المنورة" السريع وإنشاء جسر وادي الرمة بطول 900 متر.

عقب ذلك شاهد سموه المراحل المنفذة والجاري تنفيذها بطول 135 كلم من إجمالي المشروع، وعددها 5 مراحل أُنجزِتْ منها مرحلتان ويجري العمل في المراحل الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 851,309,383 ريالاً.

وقال سموه: إنه من فضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة، نرى اليوم مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز في تنفيذ طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر وربطه مع طريق الرياض - المدينة المنورة السريع مع عدد من الجسور، ومن المتوقع - بمشيئة الله - أن تنتهي هذه المرحلة خلال 15 شهراً, مشيراً إلى أن ما نفذ من طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر سيخدم العديد من المراكز والهجر والمناطق التي يمر بها, لحين استكمال مساره وعلى ما خطط له.

وأضاف: ما رأيناه اليوم في تنفيذ طريق القصيم - مكة المكرمة يعد - بفضل الله - منجزاً حضارياً عظيماً كونه من الطرق المحورية الهامة والمنفذ بأعلى المواصفات الفنية, وسيخدم المناطق الشمالية والوسطى، مؤكداً أن هذه الأعمال تدل دلالة واضحة على أن القيادة الرشيدة لا تألوا ليل نهار في بذلها وعطائها تجاه تنفيذ هذه المشاريع.

// انتهى //

13:38ت م

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