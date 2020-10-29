السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض مبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية



نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما يقدمه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، من خِدْمات للمستفيدين تشمل برامج التمويل، ودعم الأسر المنتجة.

واطلع سموه خلال لقائه اليوم، بمدير عام فرع البنك بالمنطقة مانع بن قميش بن حمد، على الدليل الموحد لمبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن مواجهة تفشي فيروس

بدوره بيّن مدير الفرع دور البنك في الجانب التأهيلي والتدريبي، مشيراً إلى أنه تمت إقامة عددٍ من الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب دعم المشاريع والاستثمارات النوعية ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.

// انتهى //

13:35ت م

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نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما يقدمه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، من خِدْمات للمستفيدين تشمل برامج التمويل، ودعم الأسر المنتجة.واطلع سموه خلال لقائه اليوم، بمدير عام فرع البنك بالمنطقة مانع بن قميش بن حمد، على الدليل الموحد لمبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن مواجهة تفشي فيروس كورونا ، قدمهـ إلى جانب استعراض نطاق مبادرات الدعم، والفئاتِ المستهدفة من المبادرات، ودعم ركيزة الإنتاج.بدوره بيّن مدير الفرع دور البنك في الجانب التأهيلي والتدريبي، مشيراً إلى أنه تمت إقامة عددٍ من الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب دعم المشاريع والاستثمارات النوعية ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.// انتهى //13:35ت م0072

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