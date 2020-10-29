السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة بآلة حادة



مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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13:35ت م

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