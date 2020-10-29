السعودية اليوم / أمانة تبوك تدشن حملة لتطعيم منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية



تبوك 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

دشنت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم ، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيها ، وذلك بمقر الأمانة بمدينة تبوك .

وأبانت الأمانة أن الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات الإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم ، مقدمةً شكرها لصحة تبوك على مبادرتها الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "نخلي هالموسم سليم"، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس

// انتهى //

13:28ت م

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تبوك 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسدشنت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم ، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيها ، وذلك بمقر الأمانة بمدينة تبوك .وأبانت الأمانة أن الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات الإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم ، مقدمةً شكرها لصحة تبوك على مبادرتها الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.يذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "نخلي هالموسم سليم"، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا ، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، من أجل تعزيز الوعي الصحي ، وأتباع السلوكيات السليمة .// انتهى //13:28ت م0069

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