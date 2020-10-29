السعودية اليوم / وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة وزراء الصحة بدول المجلس



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

عقد وكلاء وزارات الصحة بدول المجلس اليوم ، عبر الاتصال المرئي ، اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع جملةً من الموضوعات ذات الاهتمام بالعمل المشترك في مقدمتها، متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ 40، والبيان الختامي والإعلان الصادر عنه المتعلق بالمجال الصحي، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.

كما ناقش الوكلاء رؤية الأمانة العامة بشان العمل المشترك في المجال الصحي ـ لما بعد جائحة فيروس

وبحث الاجتماع جهود دول المجلس والمبادرات المتخذة في العمل التطوعي الصحي، وخطة عمل لجنة أصحاب المعالي بدول المجلس خلال الفترة من ( 2021 ـ 2025 ) والمتضمنة عدد من البرامج والمشاريع المشتركة، والتي تعزز العمل الخليجي المشترك، كما ناقش الاجتماع التوصيات الصادرة من اللجان الفنية في المجال الصحي، بشأن اللوائح الصحية الدولية ( 2005 ) والأدلة التي أعدت من قبلها بشأن خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح، والإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكذلك الإطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في مطارات دول مجلس التعاون، وفيما يخص المدن الصحية بدول المجلس، ناقش الاجتماع الدليل الموحد للمدن الصحية بدول المجلس، والخطة الإستراتيجية الخليجية لبرنامج المدن الصحية، ووضع تصور وشامل وواضح عن الفعاليات التي ستنظمها وزارات الصحة بدول المجلس في اليوم الخليجي للمدن الصحية، والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام.

كما تدارس الاجتماع الأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، تنفيذاً لقرارات مقام المجلس الأعلى الموقر، وموضوع أهمية تعزيز ممارسة

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس.

// انتهى //

13:20ت م

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الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسعقد وكلاء وزارات الصحة بدول المجلس اليوم ، عبر الاتصال المرئي ، اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.وناقش الاجتماع جملةً من الموضوعات ذات الاهتمام بالعمل المشترك في مقدمتها، متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ 40، والبيان الختامي والإعلان الصادر عنه المتعلق بالمجال الصحي، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.كما ناقش الوكلاء رؤية الأمانة العامة بشان العمل المشترك في المجال الصحي ـ لما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 , والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة حول الجهود الصحية التي اتخذتها دول المجلس في مواجهة الجائحة، والحد من انتشارها المتضمنة الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.وبحث الاجتماع جهود دول المجلس والمبادرات المتخذة في العمل التطوعي الصحي، وخطة عمل لجنة أصحاب المعالي بدول المجلس خلال الفترة من ( 2021 ـ 2025 ) والمتضمنة عدد من البرامج والمشاريع المشتركة، والتي تعزز العمل الخليجي المشترك، كما ناقش الاجتماع التوصيات الصادرة من اللجان الفنية في المجال الصحي، بشأن اللوائح الصحية الدولية ( 2005 ) والأدلة التي أعدت من قبلها بشأن خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح، والإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكذلك الإطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في مطارات دول مجلس التعاون، وفيما يخص المدن الصحية بدول المجلس، ناقش الاجتماع الدليل الموحد للمدن الصحية بدول المجلس، والخطة الإستراتيجية الخليجية لبرنامج المدن الصحية، ووضع تصور وشامل وواضح عن الفعاليات التي ستنظمها وزارات الصحة بدول المجلس في اليوم الخليجي للمدن الصحية، والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام.كما تدارس الاجتماع الأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، تنفيذاً لقرارات مقام المجلس الأعلى الموقر، وموضوع أهمية تعزيز ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع، واكد الاجتماع على أهمية تنسيق وتوحيد مواقف ورؤى دول المجلس في اجتماعات المنظمات والتكتلات الدولية والإقليمية في المجال الصحي، وتعزيز وتفعيل الشراكات والحوارات الإستراتيجية والتعاون مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، والمجموعات الإقليمية والدولية، للاستفادة من الخبرات والتجارِب الدولية المتوفرة في المجال الصحي.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس.// انتهى //13:20ت م0064

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.