شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح أثر وثيقة العمل الحر على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن أثر وثيقة العمل الحر على الدعم، مؤكدة أن وجود أي دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه.

وأضافت أن الإفصاح عن الدخل يتم من خلال اختيار نوع الدخل ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في البرنامج.

ونوهت بإمكانية معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي : أضغط هنا