شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": برنامج الجينيوم سيقدم حل جذري للأمراض الوراثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس أهداف برنامج الجينيوم البشري السعودي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع عدة جهات بحثية وطبية . أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس أهداف برنامج الجينيوم البشري السعودي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع عدة جهات بحثية وطبية . وأكدت " الصحة " أن البرنامج يسعى إلى تحسين طرق علاج الأمراض عن طريق الكشف عن التركيبة الوراثية والجينية للشخص، وإعطاء المريض الدواء المناسب لتركيبته . كما يعمل البرنامج على تطوير منظومة معلوماتية تفاعلية متكاملة تسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية مثل العمى الوراثي أو الصمم الوارثي أو أمراض التمثيل الغذائي وغيرها إذ يسهم في إكتشاف حل جذري لها .

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