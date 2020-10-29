شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج: قدمنا سيناريوهات محتملة للعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، باسم قاضي، أن المعهد حرص على المشاركة مع اللجنة التنفيذية القائمة على العمرة الاستثنائية ووزارة الحج والعمرة ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية في تنظيم العمرة لهذا العام.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن مشاركة المعهد تمثلت في الاستفادة من الخبرات الموجودة بها في وضع سيناريوهات محتملة في المجال الصحي، والوبائي، والتاريخي والحركة والحشود.

ونوه بأن السيناريوهات التي تم وضعها شملت ما يتعلق باحتمال ظهور موجة ثانية لجائحة كورونا.