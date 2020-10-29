شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تبدأ استقبال طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم موعد تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي . أعلنت وزارة التعليم موعد تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي . وأكدت أنه على الراغبين في تمديد الإيفاد من الموفدين والموفدات شاغلي الوظائف التعليمية إرسال الطلبات عبر نظام فارس اعتباراً من 11 / 3 / 1442 هـ ولمدة شهر ، وذلك وفق الضوابط والشروط .

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