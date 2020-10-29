شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب يحسم الجدل حول "الفترة المعدية" لمريض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مع دخول فصل الشتاء ومخاوف البعض من الموجة الثانية من فيروس كورونا ازدادت التساؤلات حول الوقت الذي يكون فيه مريض كورونا معدي وكذلك الوقت الذي لا يكون معدي .

وأكد طبيب مختص على برنامج " صباحكم " المذاع على قناة" إس بي سي " الفضائية أن فترة العدوى تبدأ قبل ظهور الأعراض بيوم أو يومين لكنها تكون في ذروتها عند ظهور الأعراض كالسعال والحمي والتعب وغيرها حتى اختفاء الأعراض .

وأضاف أن العدوى الفيروسية يظل تأثيرها بالجسم فترة طويلة لذلك يظهر لبعض المتعافين نتيجة إيجابية عند إجرء الفحص لوجود تأثير للفيروس في الجسم .