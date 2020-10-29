شكرا لمتابعة خبر عن مدير صحة عسير يوجه بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

وجه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة عسير وذلك للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم .

وأكد العسيري أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير والمتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ( حفظه الله ) والذي يؤكد على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة ، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان ، وبمتابعة ودعم من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

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وبينت صحة عسير أن تلك العيادت سوف تضاعف الطاقة الاستعيابية اليومية للمرضى ، وتتيح أوقات إضافية تتناسب مع المستفيدين ، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة .

حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة ٨:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١١:٠٠ مساءً .

وشملت تلك العيادات مستشفيات خميس مشيط للولادة والأطفال ،و أبها للولادة والأطفال ، و المجاردة، القحمة و البرك و أحد رفيدة و بللسمر و بللحمر و الفرشة و رجال ألمع و تنومة ، والمراكز الصحية التالية : وسط أبها ،و السودة و المسقي و مربه السفلى و تندحة الزلال و الصناعية و أم سرار و الرونة و الواديين و مخطط الأمير عبدالرحمن و وادي بن هشبل و خيبر الجنوب و سراة عبيدة و وادي الفيض و ظهران الجنوب و ثلوث المنظر و بارق و ثربان و الحبيل و قنا و وسط محايل و طريب و العرين و النماص وحلباء بالإضافة إلى عيادتين بمركز صحي المنسك بأبها.