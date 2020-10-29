«التعليم»: بدء تلقِّي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني

عبر نظام «فارس»

أعلنت وزارة التعليم، عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني، لجميع الموفدين والموفدات. وذكرت الوزارة، عبر «تويتر»، أنها تعلن لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية؛ عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ اعتبارًا من 11/3/1442 هـ ولمدة شهر. وأشارت وزارة التعليم إلى أن التقديم يتم عبر نظام (فارس) وفق الشروط والضوابط المحددة. Advertisements اقرأ أيضا: التعليم: 850 ألف فصل افتراضي يوميًّا في منصة «مدرستي» بالفيديو.. وزارة التعليم تشرح طريقة التسجيل في مسار التميز للابتعاث

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