فيديو يوثِّق حادثًا مروعًا أمام مقهى.. ومغردون: الواقعة حدثت في أبها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو لحادثة انقلاب سيارة على عدد من السيارات، مشيرين إلى أنها وقعت أمام مقهى في منطقة أبها.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة مرور سيارة مسرعة انحرفت عن مسارها، ثم اصطدمت بسيارات أخرى، وذلك قبل أن تنقلب وتسقط فوق 3 سيارات أخرى.

ولم تؤكد جهة رسمية حقيقة الحادثة حتى الآن، كما أنه لا يوجد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

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#فيديو_متداول لحادث مروع لسيارة تطير في الهواء بعد اصطدامها بعدة مركبات أمام مقهى بأبها. pic.twitter.com/IWFMmEP6Cd — موجز السعودية (@gaya_sa_org) October 29, 2020

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