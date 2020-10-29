النيابة العامة توضح موقف «الغطاء النباتي».. وتحذر من الإضرار به

المخالفة تعرِّض صاحبها للمساءلة الجزائية المغلظة..
أكدت النيابة العامة، أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية، مشيرة إلى أن الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يحظى الغطاء النباتي بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظامًا، ويُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي».
وأضاف: «بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة».
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