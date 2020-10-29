تشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة بعسير

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة عسير وذلك للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم .

وبينت صحة عسير أن تلك العيادت سوف تضاعف الطاقة الاستعيابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقات إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة .

حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 مساءً .

وشملت تلك العيادات مستشفيات خميس مشيط للولادة والأطفال، وأبها للولادة والأطفال، و المجاردة، القحمة و البرك و أحد رفيدة و بللسمر و بللحمر و الفرشة و رجال ألمع و تنومة، والمراكز الصحية التالية : وسط أبها ،و السودة و المسقي و مربه السفلى و تندحة الزلال و الصناعية و أم سرار و الرونة و الواديين و مخطط الأمير عبدالرحمن و وادي بن هشبل و خيبر الجنوب و سراة عبيدة و وادي الفيض و ظهران الجنوب و ثلوث المنظر و بارق و ثربان و الحبيل و قنا و وسط محايل و طريب و العرين و النماص وحلباء بالإضافة إلى عيادتين بمركز صحي المنسك بأبها.