تشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة بعسير

وبينت صحة عسير أن تلك العيادت سوف تضاعف الطاقة الاستعيابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقات إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة .
حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 مساءً .
وشملت تلك العيادات مستشفيات خميس مشيط للولادة والأطفال، وأبها للولادة والأطفال، و المجاردة، القحمة و البرك و أحد رفيدة و بللسمر و بللحمر و الفرشة و رجال ألمع و تنومة، والمراكز الصحية التالية : وسط أبها ،و السودة و المسقي و مربه السفلى و تندحة الزلال و الصناعية و أم سرار و الرونة و الواديين و مخطط الأمير عبدالرحمن و وادي بن هشبل و خيبر الجنوب و سراة عبيدة و وادي الفيض و ظهران الجنوب و ثلوث المنظر و بارق و ثربان و الحبيل و قنا و وسط محايل و طريب و العرين و النماص وحلباء بالإضافة إلى عيادتين بمركز صحي المنسك بأبها.
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