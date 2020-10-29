السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضراتٍ علميةً بمدينة الرياض



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي سلطانة، يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول الجاري، سلسلة من المحاضرات الدعوية يلقيها الدعاة في الجوامع والمساجد الداخلة ضمن نطاق عمل الجمعية، وذلك بعد صلاتي المغرب والعشاء، وتستمر أربعة أيام.

وسيتحدث الدعاة خلال المحاضرات عن جهود الدولة

// انتهى //

12:54ت م

0056



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي سلطانة، يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول الجاري، سلسلة من المحاضرات الدعوية يلقيها الدعاة في الجوامع والمساجد الداخلة ضمن نطاق عمل الجمعية، وذلك بعد صلاتي المغرب والعشاء، وتستمر أربعة أيام.وسيتحدث الدعاة خلال المحاضرات عن جهود الدولة السعودية في تحقيق التوحيد، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ومنهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، وفضل التوحيد وخطر الشرك، والتوحيد وأثره في تحقيق الأمن، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم.// انتهى //12:54ت م0056

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