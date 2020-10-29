

كيب تاون 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1863 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 719.714، إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.111 حالة وفاة.

// انتهى //

12:48ت م

0054



كيب تاون 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1863 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 58 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 719.714، إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.111 حالة وفاة.// انتهى //12:48ت م0054

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 1863 إصابة جديدة بكورونا في جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.