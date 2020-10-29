السعودية اليوم / تونس تتخذ إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا



تونس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

اتخذت تونس إجراءات إضافية على مختلف المستويات تحسبًا لارتفاع نسب العدوى بفيروس

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر دعوة المحافظين كافة لإعلان حظر التجول بجميع الجهات، وذلك من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المحافظات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة ،وإغلاق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة .

كما قرر تعليق الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بداية من أمس وحتى 8 نوفمبر، وذلك لتعقيم المؤسسات التربوية كافة، وإيقاف الحضور في الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين واعتماد نظام التواصل عن بعد .

// انتهى //

12:47ت م

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تونس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساتخذت تونس إجراءات إضافية على مختلف المستويات تحسبًا لارتفاع نسب العدوى بفيروس كورونا ، والمحافظة على تماسك المنظومة الصحية في البلاد .وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر دعوة المحافظين كافة لإعلان حظر التجول بجميع الجهات، وذلك من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المحافظات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة ،وإغلاق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة .كما قرر تعليق الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بداية من أمس وحتى 8 نوفمبر، وذلك لتعقيم المؤسسات التربوية كافة، وإيقاف الحضور في الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين واعتماد نظام التواصل عن بعد .// انتهى //12:47ت م0053

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