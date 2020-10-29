السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بالسودان



الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى السودان نصر الدين مفرح.

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز ما يُقارب 2,500 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جِرَاحيًا.

ويستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عددٍ من الولايات السودانية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-في دعم العمل التطوعي.

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12:38ت م

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