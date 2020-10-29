السعودية اليوم / المواصفات السعودية تشترك في 70 لجنة فنية دولية جديدة لتعزيز حضورها الدولي



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الهيئة

وخلال الربع الثالث من العام 2020، اشتركت الهيئة في 70 لجنة فنية دولية جديدة معنية بإعداد المواصفات القياسية كعضو عامل P-Member، ليصبح مجموع اللجان الفنية التي تشترك بها الهيئة 382 لجنة فنية في جميع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشترك بها المملكة العربية السعودية.

وتقود المواصفات السعودية تمثيل المملكة في المنظمات الدولية المختصة، عبر تشجيع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك المملكة في 195 لجنة فنية دولية كعضو عامل (P-Member) و 187 لجنة كعضو مراقب (O-Member).

ويأتي ذلك بعد انتخاب المملكة عضواً بمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية (الأيزو)، وكذلك توليها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، وحضورها الكبير في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وغيرها من المنظمات.

// انتهى //

12:16ت م

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الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2020، حضوراً فاعلاً في اللجان الفنية بالمنظمات الدولية المعنيّة بالمواصفات وأنشطة التقييس.وخلال الربع الثالث من العام 2020، اشتركت الهيئة في 70 لجنة فنية دولية جديدة معنية بإعداد المواصفات القياسية كعضو عامل P-Member، ليصبح مجموع اللجان الفنية التي تشترك بها الهيئة 382 لجنة فنية في جميع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشترك بها المملكة العربية السعودية.وتقود المواصفات السعودية تمثيل المملكة في المنظمات الدولية المختصة، عبر تشجيع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك المملكة في 195 لجنة فنية دولية كعضو عامل (P-Member) و 187 لجنة كعضو مراقب (O-Member).ويأتي ذلك بعد انتخاب المملكة عضواً بمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية (الأيزو)، وكذلك توليها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، وحضورها الكبير في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وغيرها من المنظمات.// انتهى //12:16ت م0045

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