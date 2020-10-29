السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك خالد يلتقي السفير السويدي لدى المملكة



أبهـا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بمكتبه، سفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي .

وبحث اللقاء الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي والتبادل الثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم بمملكة السويد .

// انتهى //

12:08ت م

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