السعودية اليوم / وزارة البيئة تنفذ ورشة عمل "أولويات أبحاث المياه في المملكة" يوم الأحد المقبل



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

تنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية بوكالة المياه، بالتعاون مع البنك الدولي يوم الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "أولويات أبحاث المياه في المملكة"، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور المهتمين والمختصين في القطاع الحكومي والخاص، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين والخبراء في القطاع المائي.

وتركز الورشة التي ستستمر يومين، على عدة محاور من أهمها: رؤية وزارة التعليم لدعم الأبحاث، وتقرير المرحلة الأولى لإعداد الإستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أبحاث المياه الوطنية، وإنجازات الوزارة في دراسات المياه الجوفية الإقليمية، إضافة إلى التطرق إلى الوضع الراهن من أبحاث المياه في المملكة، ونماذج من تجارب دَوْلية مثل الولايات المتحدة الامريكية، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمكسيك. كما تشهد الورشة جلسات أعمال وحلقات نقاش متعلقة بالأولويات البحثية في المياه.

وتأتي أهمية هذه الورشة في كونها تجمع الأطراف المهتمة بالقطاع المائي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد، وتبادل التجارِبِ والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات، والعمل على التنسيق بين الوزارة والجهات البحثية والباحثين حول أولويات البحث العلمي في مجال المياه وطرق دعمها وتمويلها، ووضع خطة إستراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى لتنفيذ هذه الأبحاث.

// انتهى //

12:04ت م

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