شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مخالفة لتدابير كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 28 مخالفة، منها 21 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت برفع 7077 طناً من النفايات، وإزالة 4046 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9401 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة، إضافة إلى غسل وتعقيم وتطهير 783 موقعاً، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.
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