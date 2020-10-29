شكرا لقرائتكم خبر عن «صبر التحالف».. حماية للمدنيين ولا تهاون مع الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

-العقيد المالكي: القوات السعودية تتمتع بإحترافية عالية في اعتراض أى تهديدات

-قوات المملكة والتحالف تصدت لأكثر من 338 بالستياً و456 طائرة مسيرة

- الحرس الثوري الإيراني يخطط ويدعم الهجمات الإرهابية والحوثي ينفذ

-الهجمات الإرهابية الحوثية "شو إعلامي" و تعكس فشل وصراعات بين الميليشيا

-300 عنصر إرهابي يسقطون بشكل يومي واغتيالات داخلية لقادة الميليشيا

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- استراتيجية التحالف ثابتة في دعم الجهود الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل

"صبر التحالف لن يكون على حساب سلامة المدنيين وسنتعامل بحسم مع تهديدات الحوثي" .. رساله حاسمة وقاطعة ، أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ، مثمنناً الاحترافية العالية لدى القوات المسلحة السعودية والجاهزية القتالية في اعتراض التهديدات الأرهابية على المدنيين ، مؤكداً على الاستراتيجية الثابتة للتحالف في دعم جهود الأمم المتحدة للوصول الى حل سياسي شامل .

مشيراُ الى أن المملكة والتحالف تمكنا من التصدى لأكثر من 338 صاروخا باليستيا و456 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران في عمليات إرهابية مستمرة مخططة من قبل الحرس الثوري الإيراني .

وقال "متحدث التحالف " أن مثل هذه الهجمات هى محاولة تعكس الواقع الحقيقي للمليشيا ومحاولة خلق تأثير على المدنيين، واحراز أى انتصار إعلامي لرفع الروح المعنوية لعناصرها جراء الضغط من قبل الأهالي في الداخل اليمني ونتيجة لتكبدها خسارة أكثر من 300 عنصر إرهابي بشكل يومي في المواجهات ، وأيضا للفت الانظار بعيد عن الصراع بين الأجنجة داخل الميليشيا والاغتيالات بين القيادات الحوثية الارهابية .