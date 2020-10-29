8 قتلى و12 مصابا في شغب بسجن غربي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون، الخميس، إن ما لا يقل عن 8 سجناء قتلوا في أعمال شغب داخل سجن بإقليم هيرات غربي أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم، جالاني فارهاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن "12 شخصا أصيبوا أيضا، بينهم 4 من مسؤولي الأمن، في الاشتباكات".



وأشار إلى أن "أعمال الشغب وقعت، مساء الأربعاء، عقب تفتيش زنازين بحثا عن مواد خطرة".

ولفت إلى أن "السجناء قاوموا وأضرموا النيران في إحدى الغرف، واستمرت الاشتباكات حتى منتصف الليل".

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وأكد المسؤول أن "السجناء الذين قتلوا لم يتم قتلهم على يد قوات الأمن".

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الهيئة الصحية المحلية، إن "أحد السجناء قتل بالرصاص، في حين جرى تسميم السبعة الآخرين".

يذكر أن أعمال العنف تتكرر في سجون أفغانستان التي يتم احتجاز أخطر المجرمين فيها، بمن في ذلك تجار المخدرات والمتورطون في هجمات إرهابية.