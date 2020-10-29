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فيديو وصور توثق هجوم نيس في فرنسا
الشرطة أعلنت اعتقال المهاجم
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر في هجوم يُشتبه أنه إرهابي بسكين على كاتدرائية في نيس بـ فرنسا.
وبدأ الهجوم منذ قليل وفقًا للتقارير الفرنسية المحلية وذلك قبل أن تجتاح الشرطة المنطقة وتلقي القبض على المهاجم، وكتب عمدة المدينة كريستيان إستروزي على تويتر: أنا في الموقع مع الشرطة الفرنسية التي اعتقلت منفذ الهجوم، متابعًا: أؤكد أن كل شيء يشير إلى أنه هجوم إرهابي في كنيسة بازيليك نوتردام دي نيس.
ويُذكر أن المجتمع الفرنسي يعيش حاليًا حالة من الانقسام بسبب الهجوم على المسلمين الذين يمثلون أكثر من مليون شخص في فرنسا، وذلك على خلفية مقتل مدرس تاريخ على يد طالب شيشاني كان قد أساء إلى الدين الإسلامي بدعوى حربة الرأي والتعبير.
وفي سياق آخر، تعاني فرنسا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث وصل عدد المصابين إلى 1,235,132 شخصًا، وتُوفي 35,785 شخصًا، بينما تعافى 113,977 شخصًا.
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