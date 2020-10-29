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2020-10-29 مقتل شخصين إثر هجوم بسكين في نيس الفرنسية متابعات الخليج 365 - متابعة لقي شخصان مصرعهما إثر هجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، فيما أصيب آخرون. وذكرت وسائل إعلام أن هناك حالة من الاستنفار الأمني في نيس ومدن فرنسية بعد الهجوم بالسكين. Advertisements وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، على حسابه في “تويتر”: “تم إلقاء القبض على شخص بعد هجوم بسكين في المدينة”، مشيراً إلى أن “الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي”. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

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