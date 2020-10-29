2020-10-29

بريطانيا تصل لمرحلة الوباء الحرجة بعد يومين من إعلانها التضامن مع فرنسا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وصلت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مرحلة حرجة في بريطانيا، حيث تضاعف انتشارها، كما شهدت البلاد أسرع الزيادات في الجنوب ووصلت إلى معدل R2.

ويشير حرف الـ R إلى معدل العدوى أو انتشار المرض في فترة زمنية ما، وهو وسيلة لتصنيف فيروس كورونا أو قدرة أي مرض على آخر على الانتشار، وبمعنى آخر فإن تعريفه يشمل قدرة الشخص المصاب على نقل العدوى للآخرين خلال فترة زمنية محددة.

ووجدت دراسة حديثة أن معدل R على مستوى بريطانيا ارتفع إلى أكبر من 2 وذلك بعد تسجيله رقم 1.2 قبل أيام قليلة، ويجب أن يكون معدل R أقل من 1 حتى يتقلص الوباء، لكن الواقع يشير إلى أنه يتكاثر بسرعة ويتضاعف بمعدل كل تسعة أيام.

جرس إنذار في بريطانيا

وقال الدكتور سايمون كلارك، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة بجامعة ريدينغ: هذه الأرقام يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار، وسيستمر هذا الوضع في التدهور إذا ظلت السلطات بطيئة في رد الفعل، ومن الواضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الشهرين الماضيين في معظم أنحاء أوروبا لم تكن كافية لمنع النمو الكبير الجديد للحالات المصابة أو تحجيم سرعة انتشار الفيروس.

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وباء فيروس كورونا يصل لمرحلة حرجة

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب تطبيق المزيد من القيود على التجمعات الاجتماعية؛ لأن الانتشار المرتفع والنمو السريع يعني أن الموجة الثانية من الوباء في إنجلترا قد وصلت الآن إلى مرحلة حرجة.

ويُذكر أن ذلك يأتي بعد يومين من إعلان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، تضامن بلاده مع فرنسا على خلفية جريمة قتل أستاذ التاريخ الفرنسي الذي عرض رسومًا مسيئة للدين الإسلامي.

وكان قد دعا راب حلف الناتو والمجتمع الدولي للتكاتف ودعم التسامح وحرية التعبير، كما دعم تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم التراجع عن نشر الرسوم.





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