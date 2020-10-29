تشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة في عسير

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة المنطقة وذلك للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم.

وأكد العسيري أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير والمتابعة الدقيقة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والذي يؤكد على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان، وبمتابعة ودعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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وبينت صحة عسير أن تلك العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستعيابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقات إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة.

وستعمل تلك العيادات من الساعة ٨:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١١:٠٠ مساءً، حيث شملت العيادات مستشفيات خميس مشيط للولادة والأطفال وأبها للولادة والأطفال، والمجاردة القحمة والبرك وأحد رفيدة وبللسمر وبللحمر والفرشة ورجال ألمع وتنومة.

وأيضًا، المراكز الصحية التالية: وسط أبها، والسودة والمسقي ومربه السفلى وتندحة الزلال والصناعية وأم سرار والرونة والواديين ومخطط الأمير عبدالرحمن ووادي بن هشبل وخيبر الجنوب وسراة عبيدة ووادي الفيض وظهران الجنوب وثلوث المنظر وبارق وثربان والحبيل وقنا ووسط محايل وطريب والعرين والنماص وحلباء بالإضافة إلى عيادتين بمركز صحي المنسك بأبها.





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